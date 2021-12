Galicia seguirá na influencia das baixas presións que envían sucesivas frontes

Galicia continuará este xoves na influencia das baixas presións que envían sucesivas frontes. Unha primeira de madrugada, con chuvias que irán remitindo co avance da mañá. Durante o mediodía e a tarde os ceos quedarán nubrados, con baixa probabilidade de precipitación e pola noite chegará unha segunda fronte que cruzará toda Galicia de oeste a leste.

As temperaturas non experimentarán cambios significativos. O vento soprará de compoñente sur, con intervalos fortes no litoral pola noite.

ALERTA. A Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias do Ministerio do Interior activou unha alerta por ventos costeiros e forte ondada en Galicia de acordo coas predicións da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Polo menos até o venres, espéranse fortes ventos costeiros no litoral galego, onde as ondas poderán alcanzar o seis metros de altura.

Ademais, nun comunicado, a Dirección Xeral de Protección Civil sinala que se prevén choivas abundantes en zonas de Andalucía occidental, norte de Cáceres e sur de Salamanca e Ávila, con acumulacións de até 15 l/m2 nunha hora e 40 l/m2 en doce horas. Tamén persisten as néboas na conca do Ebro, con visibilidade de 200 metros.