O mércores Galicia recupera lentamente a influencia anticiclónica. Así, teremos presenza de nubes baixas pola mañá con orballos no terzo norte e néboas en comarcas do interior; co avance do día o ceo quedará con alternancia de nubes e claros.

As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado entre Fisterra e Rías Baixas en mar aberto.