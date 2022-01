Galicia recupera esta martes a influencia anticiclónica

O martes Galicia recuperará a influencia anticiclónica. Deste xeito, o ceo estará parcialmente nubrado pola mañá con néboas persistentes en comarcas do interior. Pola tarde haberá tendencia á apertura de claros con nubes de estancamento ao norte de Lugo.

As temperaturas mínimas descenderán moderadamente e as máximas non terán cambios significativos. O vento soprará frouxo do nordés, aumentando a súa intensidade a partir da tarde.