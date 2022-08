Galicia recibe septiembre con nubes

Durante este día, Galicia continuará nunha situación indefinida, con entrada de aire húmido atlántico. Con esta situación, agárdanse brétemas no litoral atlántico, localmente persistentes, e ceos nubrados en xeral no resto, con algúns chuvascos dispersos e ocasionais, menos probables canto máis ao sueste. As temperaturas marcarán valores semellantes aos do día anterior. Os ventos soprarán de compoñente sur pola mañá e do oeste pola tarde.