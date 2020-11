Galicia recibe un fin de semana con algúns chubascos

Novamente outra xornada de certa inestabilidade atmosférica con aire frío en capas altas. Así, os ceos estarán parcialmente cubertos con posibilidade de chuvascos, máis probables no sur e oeste de Galicia. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará de compoñente sur, forte no litoral.

MÍNIMA-MÁXIMA

A Coruña 12° 17°



Ferrol 12° 17°



Lugo 9° 17°



Ourense 13° 18°



Pontevedra 12° 18°



Santiago de Compostela 12° 16°



Vigo 14° 18°