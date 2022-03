Galicia quedará na influencia dunha masa de aire frío este domingo

O domingo Galicia quedará na influencia dunha masa de aire frío impulsada polos ventos intensos do norte. Con esta situación, na metade norte da Comunidade os ceos estarán parcialmente cubertos, con chuvascos, mentres que na metade sur quedarán con alternancia de nubes e claros. A cota de neve situarase nas primeiras horas do día arredor dos 800 metros.

As temperaturas mínimas continuarán sen cambios, con xeadas no interior, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do nordés, no interior frouxos , aumentando a moderados á tarde; moderados con intervalos fortes na costa.