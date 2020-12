O venres Galicia queda nun corredor de ventos do oeste que traerán aire cálido e moi húmido. Así, os ceos estarán nubrados con chuvias máis persistentes pola mañá e de carácter máis ocasional á tarde.

As temperaturas seguirán sen cambios significativos ou con lixerios ascensos das mínimas. Os ventos soprarán do oeste, fortes no litoral e zonas altas.