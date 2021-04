Galicia queda este martes na influencia dunha borrasca

O martes o anticiclón retírase cara ao norte, quedaremos así na influencia dunha borrasca situada ao norte dos Azores que nos enviará unha fronte. Así, os ceos estarán nubrados con chuvascos, máis probables na metade sur.

As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso mentres que as máximas seguirán sen cambios. O vento soprará frouxo do sueste, con intervalos fortes no litoral norte.