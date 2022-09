Galicia experimentará un descenso de temperaturas durante la jornada del sábado

El sábado, Galicia se encontrará en una situación intermedia entre el anticiclón centrado en el Atlántico Norte y las bajas presiones del continente europeo, configuración que formará un corredor de vientos del norte que nos acercará aire más frío.

Por lo tanto, será una jornada en la que los cielos irán alternando nubes y claros en general y chubascos ocasionales en el tercio norte.

Las temperaturas sufrirán un ligero la moderado descenso, alcanzando valores bajos para a la época. El viento soplará de componente norte, flojo en el interior y moderado en la costa.

A próxima semana presenta unha clara anomalía fría en Galicia.

En canto a precipitacións, a semana será moi probablemente máis chuviosa do normal no cuadrante nordeste e normal no resto. pic.twitter.com/5m5Sh91p9m