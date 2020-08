Este luns Galicia seguirá coa influencia das altas presións e con algo máis de humidade que na xornada anterior. A xornada comezará con ceos nubrados e choiva moderada no norte de Lugo e A Coruña, aínda que ao longo do día as nubes iranse retirando.

As temperaturas experimentarán un lixeiro descenso salvo nas Rías Baixas, onde as máximas ascenderán lixeiramente. O vento, de compoñente norte, soprará frouxo.