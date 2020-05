Galicia experimenta unha baixada de temperaturas

Este martes quedaremos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, con circulación do suroeste que afastará o aire cálido de Galicia. Así, agárdase unha xornada con ceos pouco anubrados no leste, e con ceos moi anubrados e chuvias febles na fachada atlántica. As temperaturas sufrirán un descenso moderado. Os ventos soprarán moderados de compoñente sur, baixando de intensidade co avance do día.

Temperaturas nas principais cidades

A Coruña 12° 21°

Ferrol 14° 22°

Lugo 9° 21°

Ourense 10° 26°

Pontevedra 12° 21°

Santiago de Compostela 11° 19°

Vigo 12° 22º