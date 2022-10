Galicia estará baixo influencia anticiclónica este sábado

O sábado continuará a influencia anticiclónica sobre Galicia. Con esta situación, agárdanse néboas matinais en zonas de interior, intervalos de nubes baixas no norte de Lugo e A Coruña e ceos pouco nubrados ou despexados no resto.

Pola tarde, medrarán nubes de evolución diurna en zonas montañosas do interior que poderán deixar treboadas illadas. Na madrugada do domingo achegaranse brétemas polo sur das Rías Baixas. As temperaturas manteranse sen cambios significativos, con descensos puntuais das mínimas e ascensos lixeiros das máximas no oeste da provincia da Coruña.

Os ventos soprarán de compoñente leste, con intervalos fortes nos arredores de Ortegal, rolando a compoñente sur durante a noite.