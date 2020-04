Galicia espera unha tarde de choiva

En Galicia mantense certa inestabilidade para o sábado, polo que a xornada seguirá marcada polos chuvascos, que serán máis frecuentes e intensos pola tarde, especialmente en zonas de interior.

As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso mentres que as máximas quedarán sen cambios ou ascenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo de dirección variable, collendo compoñente norte ao final do día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS PARA ESTE SÁBADO

A Coruña 12° 16°



Ferrol 11° 18°



Lugo 6° 17°



Ourense 8° 20°



Pontevedra 10° 17°



Santiago de Compostela 11° 16°



Vigo 10º 18