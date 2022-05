No comezo da semana Galicia vai quedar baixo o radio de acción dunha borrasca situada entre as Azores e a Península Ibérica. Con esta situación agárdanse moitas nubes no ceo e precipitacións, máis probables e frecuentes en zonas do oeste. As temperaturas descenderán de xeito entre moderado e notable. Os ventos soprarán de compoñente sur en xeral, frouxos, con intervalos moderados nas Rías Baixas.