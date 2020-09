O domingo Galicia continuará nunha circulación de vento do nordés. Deste xeito, os ceos estarán despexados na metade sur, con máis nubes no norte do territorio e posibilidade dalgunha chuvia feble no litoral de Lugo.

As temperaturas mínimas non terán cambios e as máximas experimentarán un lixeiro descenso. O vento soprará forte do nordés.