O venres continuaremos con influencia anticiclónica e con circulación do nordés. Agárdase así tempo seco con ceos pouco nubrados en xeral, con formación de néboas matinais en vales do interior.

As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente mentras que as máximas continuarán sen cambios. O vento soprará frouxo do nordés, sendo moderado entre Bares e Fisterra.