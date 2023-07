Galicia comeza a recuperar a influencia anticiclónica este domingo

Galicia irá recuperando progresivamente a influencia anticiclónica durante esta xornada. Con esta situación teremos néboas en zonas de interior, que darán paso a ceos con nubes altas, con máis nubes no noroeste de Galicia, onde mesmo pode haber algún chuvasco ocasional na primeira metade do día.

As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, sendo baixas para a época do ano; máximas sen cambios ou en lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico, de dirección variable pola mañá, rolando a noroeste pola tarde e a compoñente norte pola noite.