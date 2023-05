Galicia arranca la semana sin grandes cambios

Galicia arrancará la semana sin grandes cambios con respecto a los últimos días. Según la previsión de MeteoGalicia, la comunidad seguirá con vientos del norte dejando más nubes y alguna lluvia más probable al norte de las provincias de A Coruña y Lugo. Los cielos estará más abiertos cuanto más al sur.

Non se agardan grandes cambios na situación meteorolóxica en #Galicia. Seguimos con vento de compoñente norte que trae 🌤️ ao sur e máis nubes na metade norte onde se poden rexistrar algunha chuvias febles pola noite e na mañá do luns. Hoxe as temperaturas ascenden lixeiramente. pic.twitter.com/Z97uVkwsI3