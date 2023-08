O mércores Galicia queda na influencia das baixas presións que enviarán unha fronte fría.

Así, amenceremos cos ceos cubertos e con chuvias que ao longo da mañá se moverán de oeste a leste. A partir do mediodía iranse abrindo claros e remitirán as precipitacións. Ademais, segundo Meteogalicia, as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso.

O vento soprará moderado de compoñente oeste, virando a compoñente norte ao final do día