Gabriel García, autor dun dobrete para seguir invictos

O Taboada mantense invicto unha semana máis grazas a unha das novas fichaxes da tempada, o dianteiro Gabri, que chegou do Chantada para retornar á Medela. No partido contra o Meira o dianteiro puxo o empate con dúas accións a falta de dez minutos do final, no que se produciron moitas faltas e queixas ao árbitro.