Gabriel Blanco Vivero foi o máximo goleador do grupo con moita vantaxe

O dianteiro cospeités Gabriel Blanco Vivero rematou a competición ligueira sendo o máximo goleador do grupo con moita vantaxe sobre o segundo, Manuel, do Pastoricense. Gabri logrou un total de 23 goles na tempada, o último este domingo, cun parcial de 0,9 tantos por encontro, fronte aos 15 do segundo. Na terceira posición, con 13, está Alejandro Goás Díaz, do Abadín.