Gabriel Blanco, talento goleador no inicio do curso

A pegada do dianteiro do Vilalbés B, Gabriel Blanco, quere facerse notar tamén na Primeira Futgal. O chairego, despois de rematar pichichi do seu grupo da Segunda no curso pasado, está a demostrar que a nova categoría non lle mete medo. Meteu dous goles nas dúas primeiras xornadas e nesta asinou un hat trick no partido contra o Meira.