Froilán Pallín: "Barreiros es como la Marbella gallega, pero mucho más cutre"

El secretario general de la organización ecologista Adega, Froilán Pallín, afirmó este lunes antes de entrar en el juicio por las supuestas irregularidades en la concesión de 45 licencias para la construcción de 3.500 viviendas en Barreiros en el año 2006, que este municipio de la costa de Lugo se convirtió "en la Marbella gallega", pero "mucho más cutre".

La organización ecologista Adega ejerce como acusación particular en un juicio en el que a Fiscalía pide para el regidor local, Alfonso Fuente Parga, que en noviembre de 2015 anunció que dejaba el Partido Popular por la apertura de juicio oral, una pena de dos años prisión y diez meses de inhabilitación.

Pallíon: Lo único que se hizo fue destrozar un pueblo, incluso económica y socialmente, porque arruinó a mucha gente, no solo a empresas, sino también a muchos particulares

"Después de once años, estar en esta situación es un escándalo. Ni es justicia ni es nada. Lo único que se hizo fue destrozar un pueblo, incluso económica y socialmente, porque arruinó a mucha gente, no solo a empresas, sino también a muchos particulares", dijo Pallín.

Desde su punto de vista, lo sucedido en Barreiros "es el prototipo de lo que no debe hacerse urbanísticamente", porque no se cumplió "la normativa" y se permitió edificar "en terrenos que no estaban calificados" sin pasar de forma previa "por un proceso de urbanización y de planificación urbanística".

De hecho, precisó que "sí podían ser espacios para construir", pero para llegar a ese momento "hay un proceso" por el que pasar y "una normativa que cumplir", con un plan municipal para "ir acondicionando" esos terrenos a los nuevos usos y que acaben por reunir "las condiciones de solar, con todos los servicios".

Había insuficiencia en el abastecimiento de agua, en el suministro de luz eléctrica, no había aceras, ni saneamiento

"Había insuficiencia en el abastecimiento de agua, en el suministro de luz eléctrica, no había aceras, ni saneamiento", dijo Pallín, y "se hizo con toda impunidad", es "un descaro" y un "ejemplo que nos debía de avergonzar como gallegos".

Según Pallín, esos servicios no existían, aunque "posteriormente se pretendió que fuese la propia administración" la que elaborase un "plan sectorial", por un importe de "14 millones de euros", para "dotar de servicios a terrenos que no tenían la condición de solar y donde, por lo tanto", no se podía "edificar".

"Lo de Barreiros lo definimos como la Marbella gallega, pero peor, porque es mucho más cutre. Es cutre en todos los aspectos", añadió, porque hubo "amenazas, anónimos y escuchas, aparte de un tráfico de influencias y económico, porque hasta los proveedores de los cuartos de baño estaban implicados".

El secretario xeral de Adega recordó que "este máster de lo que son las ilegalidades urbanísticas" es "tremendamente injusto", porque se están dando casos como el de "una particular en Conturiz" que fue sancionada por levantar "una vivienda sin licencia", de modo que la "Xunta de Galicia y la Axencia pola Legalidade Urbanística (APLU) no están actuando como se espera de una administración mínimamente objetiva".

Hay falsificación de documentos, se jugaba con planos, se jugaba con las alturas, se construía en sitios que no tenían ningún servicio

"En Barreiros se llegó a construir sobre regatos, reconocidos por Augas de Galicia. Hay falsificación de documentos, se jugaba con planos, se jugaba con las alturas, se construía en sitios que no tenían ningún servicio", dijo el portavoz de la organización ecologista, quien recordó que estamos hablando de "una rasa única en Europa" que ha sido totalmente "destrozada".

"Y todo con el beneplácito de la propia administración. Adega tuvo que recurrir el archivo del expediente un par de veces. Ahí se portó bien en su momento la Fiscalía", precisó.

En declaraciones a Efe, la abogada que representa a la acusación particular, Montserrat

Calvo, explicó que lo que se intentará demostrar en el juicio es la ilegalidad en la concesión de licencias para construir 41 urbanizaciones y bloques de viviendas, así como en otros tres permisos para hacer "piscinas y equipamientos en suelo rústico".

La letrada precisó que la acusación particular le imputa delitos de "prevaricación urbanística en concurso" con otros "contra la ordenación del territorio" y pide "un año de cárcel por cada uno de los delitos, que son 44, aunque eso después se matizará a la hora de imponer la pena".