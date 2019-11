Cuatro formas de renovar tu casa por completo

Ha llegado al momento. Has decidido que ya es hora de cambiar tu vivienda totalmente para conseguir un estilo diferente, o para quitar por fin esa decoración que nunca te había gustado. Un hogar ha de ser el reflejo de quienes viven en él. Por eso, llega un punto en el que todos pasamos por esa fase en la que dejamos nuestra creatividad tomar las riendas para conseguir el estilo que tanto deseamos.

Pero hay que saber cómo conseguir el mayor cambio de la forma más eficiente, o lo que es lo mismo, con el menor esfuerzo posible. Existen cuatro vías diferentes de renovar tu hogar por completo sin tener que acometer la titánica tarea de cambiarlo todo. Solo hay que saber dónde actuar y cómo hacerlo. Y para ello, lo mejor es que sigas leyendo los consejos que vamos a ofrecerte.

Cuatro formas distintas de renovar tu hogar de pies a la cabeza

Hay cuatro métodos que pueden hacer que tu hogar quede totalmente renovado, y sin cambiarlo por completo. Por supuesto, puedes combinarlos si lo deseas, pero no es algo aconsejable, o al menos no al mismo tiempo. Sería demasiado esfuerzo y demasiado dinero.

Sí te aconsejamos, en cambio, poner en práctica alguno de ellos, el que más te guste. Cuando lo hagas, verás cómo la imagen de tu casa cambia drásticamente y se amolda más a lo que realmente querías.

¡A por los suelos!

No todo el mundo tiene en casa máquinas para fabricar bloques y adoquines, pero sí que puedes contactar con alguna empresa que pueda ofrecerte unas losas distintas o unos suelos de parqué que pueden cambiar por completo la apariencia de tu hogar. No dudes en explorar este terreno, y además en hacerlo con mucha calma, porque puedes encontrar propuestas muy, pero que muy atractivas.

Experimenta con otras texturas o cambia por completo el color, verás cómo consigues un efecto totalmente diferente. Si no te da miedo ir a por algo original, déjate llevar por las propuestas más locas para todo el suelo de casa.

¿Qué tal el papel pintado?

Es cierto que el gotelé sigue siendo el rey de muchas paredes españolas, como también la pintura más tradicional; pero eso no impide que no puedas probar con otras ideas. ¿Nunca te has planteado experimentar con el papel pintado? Puede que su instalación sea un poco engorrosa, pero la versatilidad que ofrece es algo que no vas a conseguir con la pintura, salvo que seas o conozcas a un artista del pincel y la brocha.

Lo bueno del papel pintado es que puede servir para proyectar toda clase de ilustraciones en tus paredes, para simular texturas de lo más originales y conseguir un acabado final totalmente distinto a lo habitual. Además, si te hartas de él siempre puedes cambiarlo por otro, sin tener que hacer más que quitarlo y recolocar.

Muebles, fuera

Uno de los elementos que más influye en la imagen que proyecta tu hogar tanto por dentro como por fuera es el mobiliario. Si de verdad quieres conseguir una renovación estética de tu casa, entonces vas a tener que renovar los muebles, o al menos todos aquellos que no encajen con el nuevo estilo que buscas. Sí, puede que resulte caro, pero no tienes por qué hacerlo todo al mismo tiempo. ¿O sí?

La clave está en tener clara la línea estética que deseas y, a partir de ahí, seguir con el plan que tengas en mente. De esta forma, es posible que puedas rescatar algún que otro mueble. Si no, pues tendrás que comenzar a mirar todo el mobiliario nuevo. No te preocupes, en internet encontrarás muy buenos precios sin tener que buscar demasiado.

Dale un repaso al jardín

En el caso de que tengas un jardín, cambiarlo va a hacer mucho más de lo que piensas para toda la estética de tu hogar. No hablamos solo de mantenerlo correctamente, cuidando césped y plantas, sino de modificarlo por completo. Planta otros árboles, haz un camino de piedras para ir desde este a la casa, intenta colocar un pequeño rinconcito de relax para los días de buen tiempo...

Tienes muchas posibilidades con la zona verde de tu vivienda, solo tienes que buscar una idea y comenzar a ponerla en práctica. Eso sí, es aconsejable que no recurras a plantas que sean demasiado exigentes en cuanto a cuidados, puede que el cambio te haga pasar más tiempo regando y cuidando que disfrutando de tu jardín.

Como hemos dicho antes, cualquiera de estas 4 opciones funciona, aunque siempre puedes ir a por todo y combinarlas para conseguir un resultado mucho más notorio en todos los sentidos. La clave siempre está en que puedas sentirte totalmente a gusto con tu hogar. Se trata del sitio donde descansar, donde reflejar quién eres, por eso no hay que dudar en personalizarlo al máximo cuando se tenga la oportunidad.