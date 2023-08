Fin de semana de cielos despejados y aumento generalizado de las temperaturas en Galicia

Galicia amanecerá el sábado bajo influencia anticiclónica, por lo que se espera un a mañana de cielos poco nublados en general con algunas nieblas en el interior y nubes bajas al norte, según el pronóstico de Meteogalicia.

Con el avance de la tarde, la llegada de los restos de un frente por el norte traerá cielos más nublados con posibilidad de lloviznas al norte de Lugo.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, y el viento soplará de componente norte flojo con intervalos moderados en el mar.

El domingo, Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones, que estarán situadas al noroeste de la comunidad. El día amanecerá con bancos de niebla en el interior e intervalos de nubes bajas en el tercio norte que se irán rompiendo con el avance de la mañana para dejar los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas quedarán sin cambios significativos, con ligeros ascensos de las máximas en la mitad sur.

El viento soplará moderado del noreste, con intervalos fuertes en el litoral noroeste.

A próxima semana en Galicia será máis cálida do normal; o martes 8 será o día máis cálido da semana e mesmo do que levamos de verán en Galicia.

En canto a precipitacións, a semana será máis seca do normal. pic.twitter.com/DcVVUkV6F8