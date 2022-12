Fidel Fernández, un triunfo para confiar na salvación para o ano 2023

A primeira volta do Goiriz foi nefasta. O equipo de Vilalba só logrou un empate, na primeira xornada de Liga ante a Comercial na casa, e unha vitoria, a desta fin de semana tamén no Ventiño ante o Roupar, grazas a un gol de Fidel no minuto 55 de partido. Un triunfo para encarar con ánimo o 2023.