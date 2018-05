Feijóo, sobre el expediente al profesor que defendió a La Manada: "A USC fixo o que tiña que facer"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció este viernes sobre la decisión de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) de abrir expediente informativo a Luciano Méndez Naya, el profesor que defendió en un vídeo a los miembros de La Manada y afirmó que la víctima"disfrutó".

"Eu creo que a Universidade fixo o que tiña que facer. Nós acabamos de asumir unha resolución no Parlamento por unanimidade acatando a sentencia, respetando a división de poderes sen ningunha dúbida, sendo perfectamente conscientes de que os xuíces teñen que exercer a súa xurisdicción de forma absolutamente independiente, pero como persoas e como políticos temos unha opinión e pensamos que probablemente a tipificación das conductas, desde o punto de vista social, non se poden comprender, e a nós, como cidadáns, cóstanos comprendelas, con independencia de que por suposto a sentencia acátase", respondió el presidente de la Xunta a preguntas de los periodistas durante la inauguración de la Autovía do Morrazo.

"A Universidade é un ente autónomo e tomou a decisión que eu respeto e creo que é correcta", concluyó.

"TERRORISMO CONTRA LAS MUJERES". La presidente de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha calificado de "terrorismo contra las mujeres" las afirmaciones realizadas Méndez.

"Es terrorismo contra las mujeres. No puede estar en la universidad alguien así", ha dicho Silva, que ha defendido que la USC abra un expediente a este profesor de la Facultad de Económicas por la publicación de ese vídeo "impresentable, indignante".

En la rueda de prensa habitual para informar sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno de la Diputación, Carmela Silva ha expresado su estupor por el hecho de que "alguien formado realice estas manifestaciones". "No me lo podía creer", ha abundado tras leer las manifestaciones de Méndez Naya.