Los favoritos actuales de la Champions League

La fase de grupos ya se ha superado y se ha confeccionado el cuadro de octavos de final de la Champions League.

¿Quién es el favorito de las casas para ganar la Champions? Hay bastante unanimidad, aunque esto puede cambiar con simplemente un partido. El Manchester City de Pep Guardiola se presenta en la fase decisiva como el favorito para ganar la Copa de Europa. Resulta curioso porque este equipo inglés solo ha alcanzado una vez en su historia las semifinales. Lo hizo en 2016, cuando cayó eliminado por el Real Madrid. Su triunfo se paga, en su mejor cuota, a 4.00.

Precisamente el Real Madrid, campeón de las últimas tres ediciones y en cuatro desde 2014; no está entre los cuarto favoritos según las casas para ganar la Champions League. Su turbulento inicio de temporada, con la polémica llegada de Julen Lopeqtegui y su destitución, no genera confianza entre los jugadores, que no confían en que el equipo madridista levante su cuarto trofeo consecutivo. Es el quinto para las casas con una cuota de 13.00. Más opciones parece tener su eterno rival, el FC Barcelona, al que le ayuda su buena trayectoria tanto en Europa como en Liga. Es el segundo con la cuota más baja, cerca de 6 euros por euro jugado. El club blaugrana ganó la Champions en 2015 y desde entonces no ha alcanzado las semifinales. Es el objetivo prinicipal de la temporada para el conjunto de Valverde.

Entre sus rivales está la Juventus de Cristiano Ronaldo, tercero en las apuestas. Que el portugués se convierte en el jugador de la historia con más Copas de Europa se paga, en la previa de la ronda de octavos de final, a 7.5 euros. La Copa de Europa es la gran espina clavada del club turinés, que ha perdido las últimas cinco finales que ha disputado. Su primer escollo será el Atlético de Madrid. El equipo de Simeone, finalista en 2014 y 2016, es el octavo en este ranking. El que apueste (y acierte) por el Atlético de Madrid multiplica su inversión por 25. El cuarto favorito es el PSG de Neymar Junior y Kylian Mbappé. El club parisino ha mantenido el bloque de la temporada pasada con el objetivo de que su alta inversión económica se vea traducida levantando la primera Champions de su historia. Su cuota es jugosa, ya que se sitúa entre 8 y 9 euros por cada uno jugado.

Otros clásicos del fútbol europeo no generan tantas expectativas para las casas. El Liverpool, finalista en la pasada edición, presenta una cuota de 12.00 mientras que la del Bayern de Múnich, favorito otros años, puede llegar a 15.00. Dos de las ocho eliminatorias enfrentan a algunos de estos equipos. Del Atlético-Juventus y del Liverpool-Bayern solo quedarán dos escuadras vivas. La emoción de la Champions genera que con solo la disputa del partido de ida pueda cambiar radicalmente su posición de favorito para alzarse con el trofeo.