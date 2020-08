Esmeralda VIDENTE - La mejor en el tarot de Esmeralda

Luz tarot es una vidente latina junto a Luna Vila:

Luz Tarot, reconocida por sus dones de vidente y por la influencia en sus conocimientos de Esmeralda “la magnífica”

Ser vidente es un regalo y ellas tienen dicho don, el equipo ideal: Omitie y Esmeralda Tarot

Su experiencia y conocimiento, le permite darse a conocer, su dirección y camino por recorrer brindando amor y bienestar, para ella es lo más importante. Su historia es magnífica, hoy queremos contarte un poco de ella.La infancia en medio de su familia amorosa y cariñosa, abrieron las puertas para que ella sea lo que es hoy en día. Un ser lleno de luz y paciencia, humilde, empática y llena de simpatía inigualable, los que tienen el placer de conocerla lo confirman. Cada palabra de ella es un manto de calma, un regocijo imperdible para una mente descontrolada.. Una fría mañana en la que salía a caminar con su madre, se encontró un pequeño perrito que se veía triste y acongojado, quizás por la soledad que lo acompañaba. Ella, sin duda se abalanzó sobre él y abrazándolo le dijo a su mamá que quería llevarlo, la madre angustiada porque no había espacio en casa, sólo dijo que no podían, ella no lo entendió y logró llevarlo en su bolsito para brindarle el hogar que necesitaba. Recordar en su adolescencia, las veces que se desveló en el hospital ayudando a los enfermos de su comunidad es hermoso. En su pequeño pueblo, para entonces era de gran ayuda, ella lo tenía como vocación y, para los médicos, enfermeras y monjas médicas, era vital su presencia, siempre tenía una palabra para un enfermo, un abrazo para un desahuciado y una sonrisa para un desmotivado, el amor y la alegría en medio de la tristeza era su objetivo.. Cuando hablas con alguna de las dos, sientes llenarte el alma y sin duda alguna, es lo que muchas personas buscan con sus consejos. Quédate para que conozcas un poco más de ellas y regocíjate en sus divinidades, déjate abrazar por todo lo que tienen para ti. Sabemos que, estás aquí porque buscas un cambio en tu vida, el día a día te tiene lleno de cargas negativas, muchas veces es normal en medio de tanto caos. Pero nada que no puedas solucionar con las herramientas correctas. Déjate llevar y comprende que el universo tiene cosas buenas, que la luz en medio de la oscuridad, es una energía contundente que no puedes rechazar. Las micropartículas provenientes del ambiente, entran en ti y regresan al astro rey, el sol que brilla en lo más alto, y así son purificadas.Cuando se evalúa el nivel de muchas guías del destino,Son ángeles que buscan en la tierra donar los conocimientos desde lo más profundo de su ser. Siempre están dispuestas a darte la mano amiga y el abrazo sincero, llenarte de esa sensación absoluta de amor propio, aceptación personal y valoración necesaria para ser feliz. Entre las cosas que tienen para darte, está el regalo de la sabiduría. Muy necesaria para comprender los ademanes del destino, una vida anclada al pasado que puede ser reestructurada, con una visión del futuro que está por venir. Cada paso que pretendes dar en el presente, es sólo un logro que te lleva a una meta descrita en el libro de la vida, el cual puedes sobrescribir. Sólo está en ti entender y permitirte recibir un puñado de estrellas para que alumbren tu camino.Considerada la mejor de sus tiempos y reconocida por sus seguidores, partiendo desde el reconocimiento que se ha ganado a pulso por cada acierto, y por un acompañamiento correcto a las dudas que quejan los corazones de quienes la consultan., date la oportunidad de llenarte con un poco de sus llamas de fuego, la limpieza que tu aura necesita está muy cerca. El amor que predica y que quiere obsequiarte para cambiar tu vida es único. Desde el amanecer en tus primeros pasos, has sentido que necesitas algo más, nunca sabes cómo explicarlo, pero está allí, algo diferente, es como si no estuvieras completo. Créenos que muchos tenemos esa sensación, pero si das el paso al frente que gritas por dentro, estarás más cerca de la sanación absoluta.Para Luna es vital esta conexión, es decir, sus interpretaciones de un pasado distante, donde quizás eres un guerrero legendario, un individuo de la antigua Roma, o un esclavo en la era de la fabricación de las pirámides. Para ella una de las mejores clarividentes , todo esto tiene una afectación, esto es sinónimo de igualdad de vidas, una compleja pero existente fórmula, en donde lo que te atormentó en aquel momento, hoy se refleja en ti. Entre las diferentes anécdotas que tiene para contar, es muy conocida la de la bebé rusa. Una antigua paciente, en uno de sus viajes le contaba que se encontraba en un edificio. Posiblemente en una cuna de muchas sábanas y con paredes de muy poco color, estaba sola y lloraba, pero de pronto, unos bigotes rozaban su cara, un hermoso gato blanco la acompañaba, en medio de esa angustia, sintió amor por parte del gato. 