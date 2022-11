Éric foi onte o xogador decisivo no encontro xogado na Granda. O Celta Barreiros púxose por diante no marcador por dúas veces pero o dianteiro local, autor de tres goles do seu equipo, foi capaz de manter vivo ao Candelaria e lograr a vitoria cun gol de penalti a falta de 5 mintos.