Los locales PizzBur y El Galeón son dos emblemas del sector hostelero lucense que se preparan para recibir a sus clientes tras el cierre que impuso la pandemia de Covid-19. Carlos Fernández abrió la cervecería PizzBur en el año 2000 después de una amplia experiencia en el sector en Viveiro, donde regentó hasta seis locales. En 2005 incorporó El Galeón y asegura que la acogida de los vecinos de Lugo siempre fue muy buena. Aguarda que en las próximas semanas la ciudad le vuelva a arropar.

¿Preparados para la apertura?

Tenemos muchas ganas de volver pero no depende solo de nosotros. Calculo que la cervecería PizzBur estará lista para primeros de junio y que la apertura de El Galeón, en As Termas, tampoco tarde mucho.

¿Cómo les afectaron las restricciones del estado de alarma?

Cerramos totalmente y los 26 trabajadores que tenemos entre los dos locales entraron en un Erte. No mantuvimos el servicio de comida a domicilio de PizzBur porque no nos compensaba. Además, cuando vimos que los pagos del Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) se atrasaban ofrecimos a los trabajadores adelantos sobre las nóminas siguientes, pero la verdad es que ninguno se acogió a la medida.

¿Qué medidas adoptaron en las últimas semanas?

Decidimos acogernos a un préstamo Ico, que gestionamos a través de BBVA, para afrontar la situación con más solvencia. Destinamos parte del dinero a pagar a los distribuidores y el resto lo tendremos ahí, de colchón, porque la puesta a punto también tiene un coste.

¿Tuvo facilidades para gestionar el préstamos?

Fue muy sencillo. Estudiamos varias opciones pero trabajamos con BBVA porque nos facilitaron mucho las cosas. Ellos se encargaron de todo. Yo no tuve que moverme de casa. Estoy muy cómodo con este banco por la cercanía y trato que me ofrece su equipo y en esta ocasión me sentí nuevamente apoyado.

¿Las nuevas directrices sanitarias implican muchos gastos?

Incorporar las medias de seguridad, comprar el material para los trabajadores y los protocolos de desinfección tendrán un coste de 2.000 euros al mes. Creo que tendremos que contratar a una persona para la limpieza en cada local, porque hay que llevar eso a rajatabla. Lo que busco es que los clientes estén seguros y, además, se sientan seguros.

¿Cuál es su previsión a medio plazo?

Entre el 2008 y el 2009 sufrimos ya una crisis muy fuerte y la facturación se resintió un 50%. Nos pilló en un momento muy delicado porque acabábamos de hacer una inversión muy importante y llegué a pensar que no saldríamos pero salimos. Creo que ahora también lo haremos. Es más, creo que será con cierta rapidez y que no haya que aguardar al 2023, que es la previsión que se maneja.