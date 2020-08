¿Por qué la elección de tu colchón es esencial para tu descanso?

Tal vez no los sepas, pero una persona promedio pasa alrededor de un tercio de su vida en la cama, en posición horizontal y dos tercios en posición vertical. El cuerpo se relaja mientras duerme y es importante que el colchón no ejerza presión sobre la columna vertebral. Si quieres ayudar a tu columna a que mantenga una alineación natural, debes dormir boca arriba, esto, provoca la menor tensión en las vértebras.

Nunca debes tomar a la ligera la buena elección de tu colchón. Saber elegir correctamente, va a ser que tu descanso sea mucho más placentero. Eso no tiene nada que ver con el coste del colchón, eso no determina que sea el mejor colchón del mercado, sino con las características que aporta cada uno de ellos al beneficio humano.

Hace algunos años, se consideraba que los mejores colchones eran los firmes, pero con estudios recientes se ha demostrado, que un colchón que proporciona un apoyo suave a los puntos de presión del cuerpo es mejor que un colchón firme. Cuando se duerme en un colchón que no permite la alineación natural de la columna, la persona cambia constantemente de posición, ya que el cuerpo intenta aliviar las partes del cuerpo con mala circulación.

Cuando el colchón en el que dormimos no es el adecuado para el cuerpo, tendemos a cambiar de posición de unas 25 a 55 veces. En un colchón bien diseñado, solo cambiamos de 10 a 15 veces. Nuestro sueño es más fuerte y con menos interrupciones en un colchón bien diseñado. Nuestra columna y nuestro cuerpo estará agradecidos por invertir en un colchón de alta calidad.

Es importante tener en cuenta, que antes de acostarnos a dormir, debemos crear un ambiente agradable y el colchón forma parte de ese ritual para que el cuerpo pueda tener un descanso placentero y por consiguiente, puedas tener una regeneración y revitalización completa. Necesitamos dormir porque nuestro cuerpo y nuestra mente tienen que regenerarse. El sueño es fundamental para nuestro bienestar. Si no dormimos lo suficiente, nos volvemos irritables y menos eficientes.

Es importante crear un entorno adecuado para dormir y disfrutar de un sueño reparador. Por la mañana debemos despertarnos descansados ​​y llenos de energía. Cuando el colchón no nos proporciona esos beneficios, la mañana se hace pesada, el cuerpo se siente cansado y no estaremos en nuestras mejores condiciones.

Una buena noche de sueño, al igual que una nutrición y un ejercicio adecuados, es crucial para tu bienestar mental, emocional y físico. Los expertos recomiendan ocho horas de sueño al día. Dormir muy poco provoca irritabilidad, debilita el sistema inmunológico y aumenta el estrés. Además, puede provocar trastornos psicológicos, trastornos del aprendizaje y de la memoria, y nuestra calidad de vida puede disminuir.

Además, tienes que tener en cuenta una serie de puntos importantes a la hora de elegir tu colchón. Primeramente, debes ver que la marca especialista que estás usando para comprar tu colchón, sea una marca líder en el mercado. Nunca elijas cualquier marca que no sepa nada del cuidado físico que tu cuerpo necesita.

Lo primero que debes ver es si tu cuerpo necesita un colchón de resortes o no. Esto es súper importante, ya que si tiendes a padecer de enfermedades de la columna, se recomienda que tu colchón no tenga resortes sino una espuma viscoelástica. Además, también conseguirás colchones que vienen hechos de látex más firme con gel, que te aseguran que el colchón no se deforme cuando estás durmiendo, sobre todo si tienes sobre peso.

Son muchas cosas las que debes tomar en cuenta a la hora de elegir un buen colchón, el cual debe adaptarse a tus necesidades y las de tu pareja en caso tal de que no duermas solo. Por eso es tan importante, tener en cuenta cuáles deben ser los verdaderos puntos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de comprar un buen colchón. Tu cuerpo te lo va a agradecer enteramente.