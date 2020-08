Covid-19: efectos en el Brexit

derechos de seguridad sociales par las generaciones a venir

control judicial de la Corte de justicia europea

régimen de residencia permanente sustituido por el Reino Unido

Aduana: qué cambiará y programa 2020-2021

Fase 1: Enero 2021

Fase 2: Abril 2021

Fase 3: Julio 2021

Otros efectos secundarios

La depreciación de la Libra

La cuestión fronteriza entre Irlanda e Irlanda del Norte

Tarifas de Roaming

¿Qué impactos tendrán los empresarios europeos y españoles?

Import y Export

Empresas y espíritu empresarial: posibles escenarios post-Brexit

Las agencias de intermediación

El pasado 31 de Enero el Reino Unido ha deliberado la salida de la Unión Europea. Desde entonces han empezado unasque se han visto significativamente afectadas por la pandemia del Covid-19. A pesar del clima de incertidumbre parece asentado que. ¿Cuáles son los efectos que podemos esperarnos del Brexit en el comercio en el espíritu empresarial?Es evidente que el Brexit podría provocar un shock económico y social. Pese a eso, ningún economista parece querer opinar en detalle sobre la magnitud de este shock. Por eso es muy importante que el Reino Unido juegue bien sus cartas en el partido de las negociaciones.Si elha descartado la hipótesis de pedir una prorroga a la UE desde sus eleciones en Julio del 2019, también es cierto que está presionando para que se llegue a un acuerdo de libre comercio. Mientras tanto, eventos imprevisibles como lay el hecho que tanto el negociador europeocomo el primer ministro británico se hayan enfermado, han ralentizado las negociaciones del Brexit. El miedo a tener que sumar el duro golpe recibido por las empresas inglesas por los efectos del Covid-19 a los efectos del Brexit, ha ralentizado el trabajo de las negociaciones. Tanto el primer ministro escocés Nicola Sturgeon como el primer ministro de Gales, Mark Drakenford, presionan para que Johnson cambie de opinión y en virtud de los efectos negativos del Coronavirus en el Reino Unido, decide pedir una prorroga a la Unión Europea. Definir el “Future Relationship Agreement” a corto plazo y de común acuerdo con los jefes de gobiernos británicos y con todos los actuales miembros de la Unión Europea no es tarea fácil. Mientras tanto, las partes ya han podido definir algunos puntos importantes durante las negociaciones:Entre los efectos del Brexit seguramente habrá el. Contrariamente a cuanto establecido en Febrero se introducirá la aduana al final del periodo de transición en diferentes fases, con el fin de dar a las empresas el tiempo para prepararse. En todo caso, a partir del 1 de Enero 2021 el Reino Unido tendrá total autonomía en la gestión del control aduanero. Una muy buena noticia para los exportadores europeos que podrán ir ajustándose a las nuevas directivas. Para la mercancía inglesa en transito hacia Europa se ha confirmado que los controles empezarán a partir del 1 de Enero 2021.Independientemente del producto importado, los comerciantes tendrán que rellenar un formulario acerca de la mercancía. Tendrán hasta 6 meses para completar las declaraciones aduaneras. Se efectuarán tomas de muestras en la aduana, especialmente para mercancías como productos tabacaleros, alcohólicos y animales.Todos los productos POAS (Productos de Origen Animal) tanto carne como productos lácteos, pero también plantas y vegetales, necesitarán una notificación previa además de una específica documentación sanitaria.Fase de efecto definitivo del Brexit en las importaciones. Toda la mercancía que pasará la aduana tendrá que ir acompañada por una declaración completa y será necesario pagar las tarifas establecidas (aún no se han hecho públicas). Las mercancías que necesitan de MSF (medidas de seguridad fitosanitarias) serán sometidas a un control constante con toma de muestras directamente en la aduana.La Libra británica ha perdido mucho valor debido al efecto del referéndum, pero es difícil prever qué pasará de aquí a un año. Está claro que en caso de que siga depreciándose, el nivel de protección disminuirá y ya no habrá ninguna garantía ofrecida por la Unión Europea. El Reino Unido tendrá que buscar nuevas medidas de protección.Es uno de los asuntos más antiguos y difícil de resolver. Ahora que ya no forma parte de la Unión Europea, Irlanda del Norte (que, queremos recordar, forma parte del Reino Unido) tendrá que monitorear una frontera de mas de 500 kilómetros y 275 accesos. Hace unas pocas semanas se constituyó una frontera en el mar a dividir las costas irlandesas de las inglesas. Un asunto delicado de seguramente no fácil resolución y que tendrá un papel importante en las negociaciones.Muy probablemente el Brexit no tendrá ningún efecto en las tarifas de roaming. Como otros países no europeos como Noruega, Islandia o Liechtenstein el Reino Unido podría mantener dicha regulación también después del Brexit.El Reino Unido es, desde siempre, un interlocutor privilegiado en las relaciones comerciales con Europa yAunque es cierto que el Brexit conllevará una reducción de la importación desde la Unión Europea hacia el Reino Unido, ese mismo ya anunció que concentrará sus esfuerzos con el fin de introducirtanto con Europa en general como con los países, incluida España. Eso permitirá a las empresas inglesas hacer negocios en Europa y viceversa. En especial, en caso de no-deal a final de año, las empresas españolas se verán afectadas por el efecto de la introducción de las nuevas normas. Aun así, las ventajas de hacer negocio en el Reino Unido son más que las eventuales desventajas, aun incluyendo los impuestos de aduana.Es diferente la situación acerca de las oportunidades del empresario que quiere invertir en Inglaterra. Hasta la fecha de hoy el Reino Unido siempre se ha visto como una. En una fase futura post-Brexit las ventajas hasta podrían ser mayores. El Reino Unidocomo Singapur, como teorizado por el ex ministro presidente de Flandes Geert Bourgeois. Eso podría significar un incentivo en la incorporación de empresas en el reino Unido, tanto por nuevas ideas empresariales y start-ups que quieren aprovechar de una burocracia reducida (como hemos visto en los últimos años en Estonia), como para las empresas más estables. Para poder seguir operando con eficacia en el Reino Unido, las empresas europeas y españolas podrán considerar la oportunidad de constituir una sucursal de su empresa o también una Ltd, PLC o LLP independiente. Por la misma razón, probablemente, para muchas empresas inglesas será conveniente abrir una empresa en Europa. Para profundizar en el tema: sobre la diferencia entre los tipos de incorporaciones que ofrece el estado británico recomendamos: Formación dela impresa: Reino Unido , publicado por el portal OpenFinanzas.Si se considera que la realidad empresarial española está formada principalmente por empresas pequeñas y medianas por las que constituir una nueva empresa específicamente para el mercado británico puede resultar gravoso (especialmente a nivel de gestión), es muy probable que en los próximos meses veamos un crecimiento exponencial de. Ya exitosas en las operaciones a través de empresas offshore en Europa (recordamos que los pagos a sociedades en paraísos fiscales no son sujetos a impuestos en el Reino Unido), en fase post-Brexit las agencias de intermediación podrían ser la clave para las empresas españolas y europeas para efectuar transacciones, compras y ventas. Se lee en la página de una de la mayores agencias de intermediación en el Reino Unido, la FidesCorp Limited como a través de ellos se pueden legitimar transacciones desde y hacia paraísos fiscales como Panamá, Belice, Islas Vírgenes de EEUU. El Reino Unido. Eso seguramente conllevará preocupaciones: tener un país al estilo Singapur u Hong Kong a dos pasos de Francia y Países Bajos puede representar seguramente, aunque mucho menos para los distintos países de la Unión Europea.