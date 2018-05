"¿Dos años? Vamos a otro sitio"

"Vemos que cada vez esto va a peor, que los plazos se alargan cada día más", asegura Eugenio Corral, gerente de la patronal de la construcción, que este martes participó en las reuniones con ediles de la oposición. Corral, que cree que la repercusión económica de esta situación es "bestial", indicó que se están dando casos de empresas que renuncian a instalarse en la ciudad al ver los plazos que se manejan para obtener licencias frente a los que manejan en ayuntamientos limítrofes.

De hecho, en la reunión de este martes con los ediles de C's se comentó el caso de una empresa logística que tenía reservadas cinco parcelas en el polígono de As Gándaras y que al preguntar sus directivos al estudio de ingeniería que iba a tramitar los permisos que estos podrían demorarse hasta dos años, la respuesta fue: "Vamos a otro sitio".

Además, se da la circunstancia de que las empresas que compraron suelo en As Gándaras a precio bonificado podrían ser penalizadas por la Xunta en caso de no obtener la licencia de obra en seis meses o no haber iniciado la actividad en dos años, condiciones estipuladas en los contratos.

Jorge Rivera, presidente de los ingenieros técnicos industriales, advirtió de que los retrasos de las licencias afectan sobre todo a la construcción en áreas industriales no consolidadas o a la zona rural, donde los permisos pueden llegar a tardar hasta tres años. Así, en el encuentro salió a la luz el caso de un ganadero del municipio que perdió una ayuda para ampliar su explotación porque no obtuvo la licencia de obra antes de finalizar la convocatoria de la subvención.

Xavier Díaz, de la asociación de promotores, se lamenta también de los problemas que se encuentran a la hora de obtener la financiación. "Se vas ao banco e lles dis que non tes claro cando che van dar a licenza o que che din e que eles si que teñen claro que non che van dar o crédito", comenta.

Eugenio Corral, que ve la situación como una "espiral diábolica", se lamenta de que todo esto ocurra en un momento en el que comienza a haber demanda por parte de compradores de pisos mientras hay escasa oferta de vivienda.

Como solución para agilizar la concesión de licencias, los afectados plantean que se externalice la supervisión de los expedientes a través de empresas colaboradoras urbanísticas, como dicen que ya se hizo en Madrid, mientras que añaden que el visto bueno final lo darían los técnicos del Concello, que tendrían además la potestad de dar las licencias de primera utilización.

Comunidades

Ayudas perdidas para calderas o ascensores



Las comunidades de propietarios también sufren las consecuencias de los retrasos en la tramitación de licencias, según constatan desde los colegios profesionales, que advierten de que hubo edificios en la ciudad que quedaron fuera de las de ayudas de la Xunta para la instalación de calderas más eficientes o de las subvenciones para colocar ascensores porque los permisos municipales fueron concedidos cuando ya había expirado el plazo de las convocatorias.