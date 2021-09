Unha fronte pouco activa chgará a Galicia na segunda metade do día. Así, comezaremos a xornada cos ceos parcialmente cubertos e bancos de néboa no interior.

A partir do mediodía comezarán as chuvias polo noroeste e iranse estendendo ao resto da Comunidade co avance da tarde. As temperaturas non experimentarán cambios significativos.

Os ventos soprarán frouxos, do suroeste pola mañá, rolando a noroeste ó paso da fronte.