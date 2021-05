Domingo de chuvias en Galicia

Unha fronte comezará a atravesar Galicia durante a noite do sábado ó domingo deixando chuvias localmente fortes, sobre todo no oeste da comunidade.

Co avance da mañá quedaremos na zona de chuvascos, que serán intermitentes durante o día e poderán ter ocasionalmente carácter tormentoso.

As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente mentres que as máximas sufrirán un descenso entre moderado e notable. Os ventos soprarán do sudoeste, frouxos ao principio do día, aumentando a moderados pola tarde.