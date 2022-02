Domingo de choivas en Galicia

O domingo Galicia estará afectada polo paso dunha fronte fría activa asociada a unha borrasca situada sobre Inglaterra. Deste xeito, o ceo estará cuberto con precipitacións xeneralizadas, máis intensas na metade oeste.

A cota de neve estará situada nos 1400 metros pola tarde baixando progresivamente ata os 900 metros ao final do día. As temperaturas mínimas ascenderán pero as máximas descenderán lixeiramente. O vento soprará forte do suroeste, con refachos moi fortes no terzo norte.