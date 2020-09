Dispositivos de Xiaomi que han elevado al máximo su popularidad

Antes de 2015 la marca Xiaomi prácticamente pasaba desapercibida entre los consumidores gallegos y españoles en general. Poco a poco la situación empezó a cambiar. Quienes adquirían sus productos no dudaban en iniciar un boca a boca extremadamente positivo, mencionando las bondades de los mismos a familiares, amigos y conocidos.



La bola de nieve se fue haciendo más grande hasta convertir a Xiaomi en lo que es hoy: una compañía oriental muy conocida en nuestro país. Ello es fruto básicamente de los dispositivos tan buenos de los que hace gala, presentando todos ellos una óptima relación calidad-precio. En El Progreso hemos hecho un repaso de los mejor valorados en la actualidad.

Relojes

Los tiempos en los que un reloj solo servía para mostrar la hora y como mucho la fecha han pasado a ser historia. Así lo demuestra el mejor reloj Xiaomi, el cual ha encumbrado a la marca china.



A día de hoy existen muchos modelos. En concreto uno de ellos destaca por encima de los demás. De él hablan en la web especializada PulsometroSinBanda.com, siendo numerosos los aspectos que le llevan a cosechar un número de ventas sin precedentes.



El primero de ellos guarda relación con la autonomía. Los consumidores agradecen muchísimo el hecho de no tener que estar pendientes del cargador. Numerosos días puede estar encendido sin necesidad de recurrir a la recarga de la batería.



Por supuesto, también se valora positivamente la inclusión de numerosas funciones. Tal como hemos mencionado en anteriores líneas, indicar la hora actual ya no es la única utilidad de los relojes. El mejor de Xiaomi es capaz de reproducir música, registrar la tensión arterial del propietario, mostrar las notificaciones y un larguísimo etcétera.



Pero todo ello quedaría relegado a un segundo plano en caso de que el modelo no fuese cómodo. Todo lo contrario sucede con el mejor reloj de Xiaomi. Gracias a su bajo peso, la muñeca izquierda o derecha prácticamente no nota que lo lleva puesto.



Aquí no termina la lista de factores positivos. Por si fuera poco hay que sumar un diseño que gusta tanto a hombres como a mujeres. De hecho, se considera unisex, lo cual en pleno 2020 es clave para que un accesorio de este tipo termine triunfando.



Patinetes eléctricos

La movilidad sostenible cada vez está más en boca de todos. Poco a poco va en aumento el número de ciudades que establecen límites y prohibiciones a los vehículos motorizados que más CO2 emiten.



Este aspecto, sumado al de la concienciación social, da pie a que paulatinamente se incremente la cifra de lucenses y españoles que se decantan por una alternativa limpia y ecológica. Una de las más exitosas, nuevamente, pertenece a Xiaomi.



Todo empezó con el M365, un modelo que se dejaba ver por muchas de las urbes de España. En los carriles bici, diariamente estos patinetes circulaban a una velocidad adecuada y con un consumo extremadamente reducido. Al funcionar con energía eléctrica, solo requerían una única carga de la batería para desplazarse unos veinte kilómetros.



Precisamente recargar dicha batería acarreaba un gasto de solamente 4 céntimos de euro. Ante tales cifras no es de extrañar que rápidamente se popularizase la unidad hasta límites insospechables. Pero Xiaomi prefirió no estancarse y continuó invirtiendo en Investigación y Desarrollo.



Así fue como ha lanzado al mercado otros modelos con mayor autonomía y mejores acabados. Sea cual sea el momento del día en el que decidas pasear por Lugo, es muy probable que te cruces con varios patinetes Xiaomi. El negro es el que más triunfa, pero el de tonalidad blanquecina también se deja ver bastante por nuestras calles.



Teléfonos móviles

Como no podía ser de otra manera, terminamos el top 3 con los dispositivos que encumbraron a la marca. Y es que Xiaomi empezó a ser conocida en España gracias a una serie de terminales telefónicos que gustaron muchísimo a los consumidores.



Nuevamente la característica esencial volvía a darse en el cien por cien de modelos: una relación calidad-precio insuperable por ningún otro fabricante. Con el paso del tiempo algunos de ellos se han acercado a nivel de precios, pero la durabilidad de los móviles no es óptima ni mucho menos. Todo lo contrario sucede con los de Xiaomi, los cuales además tienen garantizadas actualizaciones por mucho tiempo.



Constantemente la compañía lanza nuevos móviles al mercado, abarcando todos los segmentos existentes. Quienes prefieren gastarse poco dinero cuentan con la gama low-cost. Donde más destaca es precisamente en la gama media, ya que tanto los procesadores como otros elementos del hardware son muy buenos por el precio que cuestan los terminales.



Gracias a disponer de tal variedad, desde niños pequeños hasta adultos con todo tipo de necesidades distintas pueden hacerse con un dispositivo telefónico ideal. Ante aspectos como los que hemos mencionado es comprensible que Xiaomi se haya puesto de moda a nivel nacional e internacional.