Diferencias entre herramientas profesionales y de bricolaje

Aunque en múltiples ocasiones se habla de herramientas profesionales como sinónimo de utensilios para bricolaje, lo cierto es que tanto en capacidades como en acabado presentan importantes diferencias.

Los expertos insisten en que es necesario conocer la diferencia para no adquirir las herramientas equivocadas para según qué labores, puesto que las diferencias que presentan a la hora de utilizarlas son importantes y pueden sorprender en negativo al usuario durante sus sesiones de trabajo.

En qué se diferencian las herramientas profesionales de las de bricolaje

Cuando se habla de manualidades muchas veces se piensa, erróneamente, que el tipo de utensilios que se emplean para trabajar en ellas son similares. En realidad, el bricolaje comprende un tipo específico de trabajos manuales que en nada se parecen a otros trabajos de corte más profesional, motivo por el cual los expertos insisten en diferenciar las herramientas profesionales de las que están pensadas para trabajos para bricofans.

"Las herramientas profesionales están pensadas para periodos de uso más largos que el de las herramientas de bricolaje, ya que suelen exigir un nivel de resistencia y de estrés mayor que las de bricolaje", comentan los expertos en la materia. "Además, las herramientas profesionales son diseñadas desde su origen para trabajos de precisión y de alta complejidad, para los cuales las herramientas de bricolaje no sirven", especifican.

Pero es en las prestaciones y en la calidad de los acabados donde más se nota la diferencia, a tenor de lo expuesto por los integrantes del Equipo Comercial Jucarsa: "Las herramientas profesionales como las que comercializamos nosotros presentan un acabado de más calidad, y sus prestaciones son mucho más potentes y completas que cualquiera de las que ofrece una herramienta de bricolaje", explican.

"Teniendo en cuenta que las labores de bricolaje son menos exigentes, las herramientas pensadas para estos trabajos cuentan con unas prestaciones muy básicas y unos acabados menos sofisticados, algo que no ocurre con las herramientas profesionales", matizan.

Por lo que respecta a los materiales, ámbito en el que más evidentes son las diferencias entre ambos tipos de herramientas, el equipo de expertos de Jucarsa afirma que "las herramientas profesionales, tanto si funcionan con batería o con corriente eléctrica, presentan unos engranajes de metal o de magnesio, de forma que los componentes eléctricos van protegidos y no se ven afectados por el calor, que es disipado por estos componentes", explican.

La importancia de la asociación entre materiales y fines

Además, el uso de un material como el magnesio permite reducir las vibraciones que se producen durante su utilización, mejorando sensiblemente el manejo, lo que se traduce en unas prestaciones mucho más avanzadas.

Por su parte, las herramientas de bricolaje cuentan en su mayoría con componentes de plástico, que no presentan el mismo nivel de rigidez ni resistencia. "Cumplen con su cometido, ya que para las labores que han sido diseñadas no se necesita más, pero no es justo decir que el acabado de las herramientas de bricolaje es similar al de las herramientas profesionales, porque es evidente que hay un mundo de diferencia", apuntan.

Un aspecto fundamental sobre el que Jucarsa pone el foco en las herramientas de bricolaje es que sus componentes electrónicos no presentan protección, como sí ocurre con las profesionales. "El punto débil de las herramientas de bricolaje es que casi nunca cuentan con protección en el campo de la electrónica, lo que expone a los componentes a roturas y malfuncionamientos durante las sesiones de trabajo", explican. "El hecho de que la electrónica no se encuentre protegida hace que el calor, los cambios bruscos de temperatura o la humedad puedan producir daños irreversibles en sus componentes, lo que afectaría muy negativamente a la vida útil del dispositivo", comentan.

Por último, un aspecto sobre el que Jucarsa pone toda su atención es en la fuerza y la torsión, que son, a su juicio, dos de los aspectos más importantes de este tipo de herramientas. "Las herramientas profesionales basan su diseño y su fabricación en los materiales de más dureza, ya que deben aguantar grandes torsiones y golpes", explican desde la firma especializada en la venta de herramientas profesionales.

"Por eso, es habitual encontrar materiales en estas máquinas como acero al cromo vanadio (no confundir con acero cromado), una combinación de hierro y carbón con cromo y vanadio templados a temperaturas extraordinariamente altas, así como el wolframio, un metal grisáceo que presenta un nivel de densidad y dureza ideal para este tipo de herramientas", comentan.

Y es que, a pesar de que las herramientas de bricolaje también pueden contener aceros duros, normalmente su aleación es menor, lo que reduce su torsión y su fuerza, haciendo que sean utensilios no aptos para los trabajos más complejos.

Conclusiones: ¿por cuál hay que decantarse?

Teniendo en cuenta las tremendas diferencias que existen entre unas herramientas y otras, será el trabajo que se vaya a realizar el que defina la idoneidad de un tipo u otro de utensilios para llevarlos a cabo.

"Siempre hay que guiarse por el tipo de labor que se va a desempeñar y no por cuestiones como el precio, ya que en este ámbito escatimar en gastos suele suponer recurrir a herramientas de una categoría distinta a la que realmente se necesita", explican desde Jucarsa. "Las herramientas para el bricolaje, por ejemplo, son más económicas, pero a costa de sacrificar sus prestaciones, que se encuentran muy lejos de las que presentan las herramientas profesionales", explican.

Y es que Jucarsa, firma especializada en la venta de herramientas profesionales de la más alta calidad, conoce a la perfección las diferencias que presentan estas en comparación con las de bricolaje, razón por la cual insiste en dar al consumidor toda la información acerca de este tipo de herramientas con el fin de que siempre encuentre las propuestas más acertadas para sus labores.