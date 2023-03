Diego Rey asumiu o mando do Pol e volveron ao podio

Despois do paso de Germán Campos e Cholas polo banco do Pol, Diego Rey deixa atrás ao San Lázaro para asumir agora o posto de técnico no cadro do Manuel Luna. Diego estreouse este domingo na Primeira cunha goleada ante o Monterroso. O xoves pechou a proposta do club, o técnico síntese moi agradecido pola oportunidade e afronta está etapa “con moita ilusión, ganas de traballar e facer ben as cousas”.