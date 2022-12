O Outeiro de Rei pelexa por quedar no alto da clasificación para pasar á seguinte fase, pero levaba dúas xornadas caendo derrotado e foi o gol do seu centrocampista, Diego Revuelta, o que permitiu romper coa mala xeira. Nos últimos minutos do partido contra o Xove, aproveitou un rexeite á beira da área para poñer o 1-2 definitivo.