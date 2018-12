Un día de Nadal seco e soleado

Galicia gozará dun día de Nadal seco e soleado, baixo a influencia do anticiclón centrado ao norte de Francia.

Segundo a previsión de MeteoGalicia, agárdanse ceos pouco anubrados con nubes de tipo alto. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentres que as máximas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán do sueste frouxos.

Temperaturas mínimas e máximas

A Coruña 11° 16°, Ferrol 8º 18°, Lugo 4° 13°, Ourense 8° 17°, Pontevedra 11° 17°, Sntiago de Compostela 11° 15° Vigo 11° 19°