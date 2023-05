O Día das Letras Galegas estará marcado polas altas presións

O festivo do Día das Letras Gaelgas seguirá marcada polas altas presións centradas ao norte da Península. Para a xornada festiva agárdase unha xornada de tempo seco e de ceos despexadas ou con poucas nubes.

As temperaturas ascenderán lixeiramente con respecto a xornada do martes. Na cidade da Coruña os termómetros bailarán entre os 13 e os 19 graos, en Ferrol entre os 13 e os 20, a capital lucense, con 7 graos, terá a temperatura mínima máis baixa, en cantos as máximas chegarán aos 20 graos. Ourense e Pontevedra compartirán a máxima máis alta, 27 graos, e de mínimas, os termómetros caerán ata os 9 graos na cidade das termas e ata os 12 na Boa Vila. A capital galega moverase ente os 11 e os 21 graos e Vigo entre os 16 e os 27 graos.

Os ventos soprarán forte nalgún puntos do país, intensifícarase a circulación do nordés con ventos fortes no litoral noroeste, chegando a declararse a alerta amarela na costa da Coruña.