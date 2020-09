O sábado Galicia estará nunha situación de circulación de ventos do nordés. Deste xeito, os ceos estarán parcialmente anubrados na metade norte, con alguhas precipitacións febles no norte de Lugo e ceos despexados no sur de Pontevedra e provincia de Ourense.

As temperaturas descenderán, máis notable no litoral norte. O vento soprará forte do nordés.