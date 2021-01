O primeiro fin de semana do ano arrinca cun descenso das temperaturas

Durante o sábado continuará entrando o aire procedente do Ártico a Galicia. Con esta situación, agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros no sur, con máis nubes canto máis ó norte, onde haberá chuvascos, que serán de neve por riba dos 600 metros.

As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, polo que as xeadas serán xeneralizadas no interior, mentres que as máximas non terán cambios significativos.

Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados na costa e máis frouxos no interior.

Temperaturas mínimas e máximas previstas nas cidades:

A Coruña 3º 9º



Ferrol 4º 9º



Lugo 1º 7º



Ourense 1º 10º



Pontevedra 4º 9º



Santiago 3º 8º



Vigo 4º 11º