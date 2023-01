David Rodríguez Pereira: Un gol para seguir pelexando por non descender

Na parte baixa da clasificación o Carballedo pelexa por non verse sentenciado ao descenso. Esta fin de semana o equipo que adestra Rodrigo Amarante sacou un punto no campo do Polvorín ante o San Roque grazas a un gol de David Rodríguez. O final do partido foi polémico, co empate dos locais no desconto e dous expulsados dos visitantes: Ramón e Diego.