David Ben, un dos goleadores do momento

O Burela conseguiu esta xornada a súa goleada máis ampla no que vai de curso contra o Antas. David Ben abriu e pechou o marcador da Marosa para aumentar o seu rexistro a 10 goles. Un número que o colocou na segunda posición da táboa de goleadores. So o supera Adrián Salgado, do Chantada Atlético, mentres que lle segue o seu compañeiro do club mariñao Celes, con 8.