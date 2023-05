Daniel Díaz: O executor do gol da vitoria contra os aspirantes ao ascenso

O Municipal de Outeiro de Rei vibrou esta xornada co partidazo entre o seu equipo e o Escairón, que se tivo que despedir do ascenso directo tras ser derrotado. Aínda que o Atlético comezou por diante, o Outeiro logrou empatar e a poucos minutos do final conseguiu a remontada. O autor do gol da vitoria foi obra de Dani Díaz. Nunha moi boa transición na que o balón navegou dunha banda a outra, Tichu colga un balón para que Díaz, no segundo pau, meta o gol de cabeza. O centrocampista procedente do Castro leva un total de cinco goles no que vai de curso.