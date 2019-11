Dachs te ofrece el mayor catálogo de componentes electrónicos, y al mejor precio

El sector de la electrónica se ha convertido en uno de los principales pilares de la sociedad actual. Si nos detenemos durante un momento y echamos un vistazo a nuestro alrededor, podemos ver cómo hay componentes electrónicos en prácticamente todo lo que nos rodea. Desde la circuitería de los vehículos hasta el funcionamiento de los semáforos, el smartphone que llevamos en el bolsillo, la televisión que tenemos en casa, el terminal de la tienda en la que compras... La electrónica está por todas partes.

Ha ganado una importancia increíble durante las últimas décadas, hasta el punto de que es algo ya esencial tanto en nuestra vida cotidiana como en la profesional. Muchas empresas no podrían funcionar ni a la mitad del rendimiento que tienen de no ser por este campo de la ciencia, de hecho, muchas no podrían siquiera existir o plantearse de no ser por él. Casi se podría decir que no somos nada sin la tecnología.

Eso es lo que, entre otras cosas, esté haciendo tan importante el contar con productos que tengan los mejores componentes. Tanto fabricantes especializados como particulares interesados en explorar o, simplemente, con interés por poder reparar sus aparatos, tienen la oportunidad de encontrar lo mejor en electrónica sin salir de España. Dachs, distribuidor de componentes electrónicos en Barcelona, los ofrece a través de un catálogo enorme y variado, como también repleto de calidad y acompañado de unos precios realmente interesantes para todos los públicos.

Una firma que ha abierto las puertas de su portal online para dar a conocer todo lo que ofrece y las bondades de sus servicios. Ahora, que Internet se ha convertido en el principal canal para contactar con vendedores, fabricantes, distribuidores y comercios en general, la suya es una fórmula que adopta una evolución totalmente lógica. Vivimos en la era digital, y por eso ofrecen todo lo que ofrecen a través de la red.

¿Qué me puede ofrecer Dachs a través de su web?

Esta firma española lleva ya varios años en el sector, pero ha sido desde hace poco cuando ha decidido comenzar a adentrarse más y más en el panorama digital a través de su plataforma online. Con su web, la distribuidora busca acercarse a un mercado mucho más amplio con su profesional propuesta, una en la que todo gira en torno a los componentes electrónicos que tanto nos acompañan en nuestro día a día.

En su web es posible encontrar información sobre toda clase de conectores, componentes pasivos como termistores o resistencias, sistemas de protección de circuitos, sensores de presión, de movimiento y de otros muchos tipos, semiconductores, cables, cajas y mucho más. En definitiva, aúnan un amplísimo catálogo electrónico ideal para empresas y particulares que necesiten cualquier pieza.

De hecho, tal es la variedad de sus productos que cuentan con un repertorio de marcas bastante reseñable. Adentrarse en su web es sinónimo de toparse con piezas de calidad de firmas como Coilmaster, Champtek, Chang, Daewoo, ZCZL, Aimetc, Adler, Epcos, Harvatek, MSI, Winstar y muchas otras más. Recopilan lo mejor que hay en el sector, y para eso no dudan en acudir a las marcas más importantes y veteranas. Solo así puedes construir algo que pueda llevar siempre por delante una total garantía de calidad.

Pero es importante separar su propuesta de la de un e-commerce. Dachs no permite la compra de sus productos a través de internet, pero sí que brinda toda la información que los consumidores puedan desear sobre los mismos. Ese enorme catálogo solo se encuentra disponible para quienes acudan a sus establecimientos físicos, con sedes en Madrid, en Barcelona y en Bizkaia.

Sobre Dachs

Con diferentes equipos repartidos por varios puntos clave del país, aunque con el principal brazo de trabajo en Barcelona, Dachs ya se ha consolidado como uno de los distribuidores referentes de componentes electrónicos no solo en España, sino también en Portugal. Todo su personal especializado se reparte por grandes ciudades como Barcelona y Madrid, aunque también cuentan con una fuerte presencia en nuestro país vecino.

Una expansión bastante lógica, dado que esta compañía trabaja constantemente por brindar a sus clientes los productos más punteros del ámbito electrónico. Cuentan con el respaldo de auténticos gigantes del sector, dado que llevan años demostrando ofrecer un servicio de calidad y absolutamente profesional. Sus almacenes siempre están abastecidos con una ingente cantidad de unidades de cada componente, lo que garantiza un suministro que siempre se puede describir con dos palabras: rapidez y puntualidad.

Así, poco a poco se van adentrando más en el ámbito internacional mientras ahondan en el sector con su huella. Dachs se está abriendo camino en un campo que es totalmente imprescindible en los tiempos que corren. Su labor no deja de satisfacer a quienes acuden a sus servicios, como tampoco deja de ayudar en el avance de la tecnología.