Cuando la suerte juega una mala pasada

El pasado 6 de septiembre hubo un incidente que sorprendió a todo el mundo del deporte. Novak Djokovic, el tenista serbio número uno del mundo, golpeó de manera involuntaria a una jueza en el Abierto de Estados Unidos, siendo descalificado por sus acciones. Tras perder un punto que suponía el break del español Pablo Carreño Busta, Djokovic realizó un gesto que podría determinarse como de frustración.

Djokovic, favorito de las apuestas de tenis, queda descalificado del US Open

El incidente que ocurrió durante el undécimo juego del primer set del enfrentamiento de octavos de final en la pista Arthur Ashe de Nueva York terminó golpeando a una de las juezas de línea que acabó en el suelo. Una vez realizada la acción se sacó a la agredida de la pista y se tomó la decisión de descalificar al serbio siguiendo las reglas establecidas en el rulebook del Abierto de Estados Unidos, en las que menciona que no se puede golpear la pelota de manera violenta o que el golpeo de la misma de manera imprudente o peligrosa fuera de la pista sin tener en cuenta la trayectoria o las consecuencias será sancionada, descalificando al deportista que lo haga, como ocurrió en este caso.

Djokovic, favorito en las casas de apuestas de tenis más reconocidas, perdía así su oportunidad en un arrebato de frustración que le valió el torneo terminando con su racha de la temporada, en la que obtenía 26 victorias desde el inicio de año. Muchos comentan que la descalificación no fue justa, no obstante, hay quién apoya la decisión del Comité al seguir las normas preestablecidas. Parece ser que la suerte no estaba de lado del tenista este año.

A veces la suerte no está del lado de los favoritos

Como ha ocurrido con Novak durante esta competición, existen muchos otros de casos en los que la suerte les ha jugado una mala pasada a deportistas profesionales. La suerte no entiende de deportes y ha afectado a favoritos de diversas disciplinas. Siguiendo con el tenis podemos nombrar el incidente que le costó al tenista argentino David Nalbandian la expulsión del torneo inglés Queens por dar una patada en un momento de ira al juez de línea. En este caso el percance ocurrió durante la final de la competición en Londres en 2012, dejando el título en bandeja al sexto cabeza de serie, Marin Cilic.

Schumacher, descalificado en el Mundial del 97

Otro de los grandes deportistas a los que la suerte ha jugado malas pasadas en el pasado y que ha sido titular de periódicos durante principios de año junto a su mujer, tras invadir un fotógrafo su propiedad para tomar una fotografía, es el piloto Michael Schumacher. Además de tratarse del piloto de coches que acumula más sanciones en el campeonato de Fórmula Uno, el alemán sufrió una descalificación que le costó el título durante el Mundial de 1997. Aunque en este caso el incidente no causó ningún daño, la acción del conductor de Ferrari que sacó de la pista a Jacques Villeneuve en el circuito de Jeréz fue llevada al Comité, en el que los 24 miembros decidieron que el acto fue hecho de manera deliberada por el alemán.

A veces la suerte sí está de tu lado. Leicester el ganador no esperado de la Premier

No podíamos dejar atrás uno de los casos más sonados del deporte rey en Inglaterra. Y es que no todos van a ser casos de mala suerte. Es remarcable la temporada en la que el equipo inglés, el Leicester City, se hizo con La Liga Inglesa. Corría el año 2016 cuando el equipo, que en aquellos entonces dirigía el entrenador italiano Claudio Ranieri, se coronó como campeón con 22 partidos ganados y 3 perdidos.

Es cierto que tres de los jugadores del conjunto fueron expulsados y que recibieron 48 tarjetas de color amarillo durante la temporada, pero finalmente pudieron hacerse con el título. Y es que nadie esperaba este éxito del equipo, ya que se encontraba compuesto por jugadores en los que nadie creía -ni el país, ni sus seguidores, ni los rivales. No obstante, a pesar de lo previsto, los foxes consiguieron su primera y única Liga.

¿Suerte o circunstancias?

Parece ser que a veces la suerte se pone en el camino de los favoritos para dar paso a otros deportistas, o quizá se ponga del lado de estos para arrebatarles el campeonato a los inevitables ganadores. Otras, un golpe de suerte ayuda a ganar a equipos como el Leicester, del que nadie esperaba obtener una hazaña como la que realizaron. Suerte o circunstancias, lo cierto es que parece interceder en la trayectoria de algunos deportistas, para bien o para mal.